LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: spareggio decisivo. Chi vince va ai playoff (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-COREA DEL SUD DI curling DALLE 20.00 14.55: Al Mondiale sono presenti 13 squadre che si stanno sfidando nel round robin, alla fine del quale si stilerà la classifica per definire4 la fase ad eliminazione DIRETTA. Le prime 2 classificate voleranno DIRETTAmente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti di finale. 14.52: In caso di sconfitta, l’Italia avrebbe ancora una remota possibilità di accedere ai playoff: dovrebbe battere la Corea del Sud e, nel contempo, sperare che il Giappone perda contro la già eliminata Germania. 14.49: La sfida di oggi è decisiva per l’accesso ai play-off da ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 20.00 14.55: Al Mondiale sono presenti 13 squadre che si stanno sfidando nel round robin, alla fine del quale si stilerà la classifica per definire4 la fase ad eliminazione. Le prime 2 classificate volerannomente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti di finale. 14.52: In caso di sconfitta, l’avrebbe ancora una remota possibilità di accedere ai: dovrebbe battere la Corea del Sud e, nel contempo, sperare che ilperda contro la già eliminata Germania. 14.49: La sfida di oggi è decisiva per l’accesso ai play-off da ...

