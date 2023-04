LIVE Italia-Giappone 9-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel sesto end (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-COREA DEL SUD DI curling DALLE 20.00 16.50: Arrivano altri due punti per l’Italia che è avanti 9-3 dopo sei end! 16.49: La bocciata di Yanagisawa non libera completamente la casa. Con una bocciata Retornaz può regalare altri due punti all’Italia 16.45: La doppia bocciata di Mosaner, prezioso come sempre, libera la casa da stone Giapponesi. Ci sono tre stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del sesto end 16.42: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del sesto end 16.39: Due stone azzurre nella casa dopo 4 tiri del sesto end, doppia guardia centrale per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 20.00 16.50: Arrivano altri due punti per l’che è avanti 9-3 dopo sei end! 16.49: La bocciata di Yanagisawa non libera completamente la casa. Con una bocciata Retornaz può regalare altri due punti all’16.45: La doppia bocciata di Mosaner, prezioso come sempre, libera la casa da stonesi. Ci sono tre stone azzurre aquando mancano gli ultimi 4 tiri delend 16.42: Una stone azzurra adopo 8 tiri delend 16.39: Due stone azzurre nella casa dopo 4 tiri delend, doppia guardia centrale per il ...

