LIVE Italia-Giappone 7-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: Retornaz ispirato, azzurri nettamente avanti dopo 4 end (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-COREA DEL SUD DI curling DALLE 20.00 16.19: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del quinto end 16.15: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri, doppia guardia a sinistra per il Giappone 16.11: E SONO TRE PUNTI Italia! Retornaz ispiratissimo trova la bocciata di precisione e va a togliere dal centro della casa l’unica stone Giapponese presente piazzando secondo e terzo punto azzurro. Italia avanti 7-2 dopo 4 end 16.10: Stone azzurra a punto quando manca l’ultimo tiro di Retornaz. Con una bocciata di precisione potrebbero arrivare tanti punti per gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 20.00 16.19: Due stone azzurre a punto8 tiri del quinto end 16.15: Due stone azzurre a punto4 tiri, doppia guardia a sinistra per il16.11: E SONO TRE PUNTIispiratissimo trova la bocciata di precisione e va a togliere dal centro della casa l’unica stonese presente piazzando secondo e terzo punto azzurro.7-24 end 16.10: Stone azzurra a punto quando manca l’ultimo tiro di. Con una bocciata di precisione potrebbero arrivare tanti punti per gli ...

