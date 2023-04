LIVE Italia-Giappone 4-1 | Mondiali curling 2023 in DIRETTA | poker di punti azzurri nel secondo end!

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 20.00 15.42: Due stone azzurre a puntodopo 4 tiri del terzo end, doppia guardia laterale per il15.38: E SONO 4! Glihanno sfruttato qualche imprecisione dei nipponici e si portano nettamente avanti dopo due end: 4-1 15.37: Possibilità di mettere a segno 4per gli! Lo skipse toglie solo una stone azzurra dalla casa 15.36: Retornaz piazza anche la quarta stone azzurra a punto, attendiamo la bocciatase 15.32: Ci sono tre stone azzurre a punto quando mancano tre tiri alla fine dell’end 15.29: Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - linofraschetti : RT @EmilioBerettaF1: Berlusconi, le news sulle condizioni di salute... “È dura ma ce la farò” - teambtsitalia : ??] Team BTS Italia × ©Nabi. Scatti della live di Suga! La live è stata il sette aprile e dura un'ora e trentacinqu… - Emergenza24 : [07.04-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - aew_italia : Siamo live per la puntata numero 145 del podcast! Qui per seguirci -

Reduci dal pareggio nella tesissima semifinale di Coppain casa della Juve e in attesa del primo round dei quarti di Champions sul campo del Benfica , i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno ...Seconda notte tranquilla per il leader di Forza, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. L'ex premier, che soffre da tempo di leucemia ...La diretta testualedi- Giappone , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri ...

LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: spareggio decisivo dalle 15.00. Chi vince va ai playoff OA Sport

Per l’Inter, che sfida la Salernitana, non è un ottimo momento. Dopo il pareggio nel secondo round del derby d’Italia, semifinale di andata di Coppa Italia (1-1, 4 aprile), Simone Inzaghi (ancora in ...Abbiamo provato il nuovissimo modello 2023 ASUS ROG Zephyrus M16 e siamo pronti a raccontarvi le sue caratteristiche, il prezzo e la disponibilità in Italia.