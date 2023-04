LIVE Italia-Giappone 12-5, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri dominano i nipponici e volano ai playoff! (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-COREA DEL SUD DI curling DALLE 20.00 17.26: La nostra DIRETTA si chiude qui, con l’Italia nei playoff, questa sera Italia-Corea del Sud per chiudere il round robin. Grazie per averci seguito, a più tardi! 17.24: partita in totale controllo per gli azzurri! Era di fatto il primo scontro ad eliminazione DIRETTA del Mondiale e l’Italia lo ha vinto facilmente. Questa sera alle 20 gli azzurri affronteranno la Corea del Sud in un incontro ininfluente ai fini della classifica ma molto importante perchè con una vittoria gli azzurri eguaglierebbero il miglior risultato di sempre nel round robin ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-COREA DEL SUD DIDALLE 20.00 17.26: La nostrasi chiude qui, con l’nei playoff, questa sera-Corea del Sud per chiudere il round robin. Grazie per averci seguito, a più tardi! 17.24: partita in totale controllo per gli! Era di fatto il primo scontro ad eliminazionedel Mondiale e l’lo ha vinto facilmente. Questa sera alle 20 gliaffronteranno la Corea del Sud in un incontro ininfluente ai fini della classifica ma molto importante perchè con una vittoria glieguaglierebbero il miglior risultato di sempre nel round robin ...

