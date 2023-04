LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: si chiude il round robin degli azzurri (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Già decise le squadre qualificate per la seconda fase ma le partite che si giocano questa sera e questa notte saranno decisive per l’assegnazione delle posizioni e dunque anche per conoscere la rivale dell’Italia nella sfida di domani sera che schiuderà alla vincente le porte della semifinale 19.50: La sfida di oggi chiude il round robin con gli azzurri che affrontano la Corea del Sud che finora ha vinto solo la gara di apertura con la Nuova Zelanda 8-2 e poi ha perso in sequenza 6-2 con la Norvegia, 9-2 con il Giappone, 8-3 con la Svezia, 11-5 con gli Stati Uniti, 8-4 con la Svizzera, 8-3 con la Repubblica Ceca, 9-4 con il Canada, 9-3 con la Scozia e 8-3 con la Turchia. 19.46: Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53: Già decise le squadre qualificate per la seconda fase ma le partite che si giocano questa sera e questa notte saranno decisive per l’assegnazione delle posizioni e dunque anche per conoscere la rivale dell’nella sfida di domani sera che srà alla vincente le porte della semifinale 19.50: La sfida di oggiilcon gliche affrontano ladel Sud che finora ha vinto solo la gara di apertura con la Nuova Zelanda 8-2 e poi ha perso in sequenza 6-2 con la Norvegia, 9-2 con il Giappone, 8-3 con la Svezia, 11-5 con gli Stati Uniti, 8-4 con la Svizzera, 8-3 con la Repubblica Ceca, 9-4 con il Canada, 9-3 con la Scozia e 8-3 con la Turchia. 19.46: Il ...

