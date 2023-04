LIVE Italia-Corea del Sud 9-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: record di vittorie degli azzurri nel round robin (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12: Appuntamento a domani sera alle 20 per i playoff! Grazie per averci seguito e buona serata! 22.11: Si chiude qui! L’Italia eguaglia il record di successi nel round robin battendo 9-2 la Corea nel dodicesimo incontro della prima fase 22.08: Niente da fare per lo skip Coreano che sbaglia l’ultimo tiro e regala il doppio punto agli azzurri. 9-2 22.00: Due stone azzurre dopo i primi 8 tiri dell’ottavo end 21.52: Mano rubata da due per gli azzurri. Allo skip Coreano non riesce la doppia bocciata 21.43: azzurri aggressivi, ci sono quattro stone Italiane a punto quando mancano 7 tiri alla fine dell’end 21.33: Sesto end ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.12: Appuntamento a domani sera alle 20 per i playoff! Grazie per averci seguito e buona serata! 22.11: Si chiude qui! L’eguaglia ildi successi nelbattendo 9-2 lanel dodicesimo incontro della prima fase 22.08: Niente da fare per lo skipno che sbaglia l’ultimo tiro e regala il doppio punto agli. 9-2 22.00: Due stone azzurre dopo i primi 8 tiri dell’ottavo end 21.52: Mano rubata da due per gli. Allo skipno non riesce la doppia bocciata 21.43:aggressivi, ci sono quattro stonene a punto quando mancano 7 tiri alla fine dell’end 21.33: Sesto end ...

