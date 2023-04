LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Higuita batte Bagioli in volata | Vingegaard rimane leader

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.19 La top 10 della giornata di: 1Sergio BORA – hansgrohe 3:59:57 2Andrea Soudal – Quick Step 0:00 3 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo 0:00 4 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 0:00 5 SCHMID Mauro Soudal – Quick Step 0:00 6 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 0:00 7 IZAGIRRE Ion Cofidis 0:00 8 GALL Felix AG2R Citroën Team 0:00 9 GUERREIRO Ruben Movistar Team 0:00 10Jonas Jumbo-Visma 0:00 17.18 Alla fine Schmid ha perso l’attimo eha fatto laper conto suo, arrivando secondo. Se non avesse dovuto lavorare alla fine… 17.16 VINCE SERGIOdi spessore per il colombiano che ha preso il centro della strada senza mai ...

Jonas Vingegaard sta dominando il Giro dei Paesi Baschi, con due vittorie consecutive. In questa penultima tappa è uno dei favoriti.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023! Oggi si parte da Amorebieta per farc ...