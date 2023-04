LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: fuga firmata Quick-Step con Cattaneo e Cavagna, gruppo a 4? (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Vi ricordiamo che si viene dalla doppia vittoria di Jonas Vingegaard, che ha così preso e consolidato la leadership della generale. La corsa rimane comunque ancora aperta con la top10 che recita così: 1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 17:08:56 2 LANDA Mikel Bahrain – Victorious +0:12 3 GAUDU David Groupama – FDJ +0:314 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla +0:33 5 IZAGIRRE Ion Cofidis +0:33 6 MAS Enric Movistar Team +0:36 7 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo +0:37 8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates +0:38 9 YATES Simon Team Jayco AlUla +0:39 10 KNOX James Soudal – Quick Step +0:46 14.48 Per i due battistrada inizierà a breve l’ennesimo tratto di salita, forse il più duro affrontato finora, pur non essendo classificato come GPM. 14.45 Dobbiamo segnalare il ritiro di Gianni Moscon, ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Vi ricordiamo che si viene dalla doppia vittoria di Jonas Vingegaard, che ha così preso e consolidato la leadership della generale. La corsa rimane comunque ancora aperta con la top10 che recita così: 1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 17:08:56 2 LANDA Mikel Bahrain – Victorious +0:12 3 GAUDU David Groupama – FDJ +0:314 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla +0:33 5 IZAGIRRE Ion Cofidis +0:33 6 MAS Enric Movistar Team +0:36 7 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo +0:37 8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates +0:38 9 YATES Simon Team Jayco AlUla +0:39 10 KNOX James Soudal –+0:46 14.48 Per i due battistrada inizierà a breve l’ennesimo tratto di salita, forse il più duro affrontato finora, pur non essendo classificato come GPM. 14.45 Dobbiamo segnalare il ritiro di Gianni Moscon, ...

