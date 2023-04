LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | entrati negli ultimi 35 chilometri

(Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 30al traguardo per Mattia Cattaneo e Remi Cavagna (Soudal-Quick Step) 16.31 Ottoai piedi del Belarrinaga, 2100 metri al 6.7%. 16.28 La Jayco-AlUla sta provando a rendere più tosta la gara di, infatti il gruppo non è nutritissimo. 16.25 Ora però il margine della coppia di testa diminuisce in maniera repentina, ora è di 1’35”. 16.22 Brandon McNulty (UAE Team Emirates) si ferma per cambiare la bicicletta. 16.20 A passare per primo sul traguardo è stato Cattaneo, che così ha guadagnato anche tre secondi di abbuono. 16.17 Superato il traguardo volante di Muxika per Mattia Cattaneo e Remi Cavagna (Soudal-Quick Step). 2’10” di vantaggio per loro. 16.14 Subito dopo lo sprint intermedio, si tornerà leggermente a salire, ma la vera ...

Jonas Vingegaard sta dominando il Giro dei Paesi Baschi, con due vittorie consecutive. In questa penultima tappa è uno dei favoriti.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023! Oggi si parte da Amorebieta per farc ...