LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo in fuga con Cavagna, il gruppo insegue a 4? (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Si avvicina l'attacco della salita di Paresi ed il gruppo sembra aver iniziato ad accelerare. Il primo chilometro della salita avrà pendenze molto dolci. Tra il secondo ed il terzo si starà invece costantemente tra il 10 ed il 14%. 15.27 Arriva nel frattempo la notizia del ritiro del giovanissimo tedesco della BORA Luis-Joe Luehrs. 15.24 La Jumbo continua a fare l'andatura in gruppo senza forzare. Il distacco sembra essersi stabilizzato sui 4'30" ma già sulla prossima salita potrebbe iniziare a scendere. 15.21 Superate le due ore di corsa. La media oraria fin qui è stata di poco superiore ai 43 km/h. 15.18 Ultimi metri di discesa per Cattaneo e Cavagna. Dalla fine della discesa non mancherà molto per l'inizio della salita di Paresi, la ...

