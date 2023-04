LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo in fuga con Cavagna, gruppo a 2? (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Amiche ed amici di OA Sport buon pomeriggio e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023! Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023! oggi si parte da Amorebieta per farci ritorno dopo 165.9 km ancora una volta molto mossi e senza un’attimo di tregua. Ci attende una nuova giornata scoppiettante sulle strade iberiche. Come al solito, la pianura è poco più che un miraggio nei Paesi Baschi ed il percorso ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Amiche ed amici di OA Sport buon pomeriggio e benvenute/i alladella quintadeldei! Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella quintadeldeisi parte da Amorebieta per farci ritorno dopo 165.9 km ancora una volta molto mossi e senza un’attimo di tregua. Ci attende una nuova giornata scoppiettante sulle strade iberiche. Come al solito, la pianura è poco più che un miraggio neied il percorso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo in fuga con Cavagna, gruppo a 2' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - ALLEGRI in conferenza: 'Domani è uno scontro diretto per il secondo posto. Sono orgoglioso della Juventus perc… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ALLEGRI in conferenza: 'Domani è uno scontro diretto per il secondo posto. Sono orgoglioso della Juventus… - Chambra_dOc : RT @EspaciOccitan: #BeicaBen lo viatge continua abo @FredoValla d'Ostana. Militant #occitan, jornalista, regista, a escrich “Il vento fa il… - BusyValenz : Live dalla #metro #m2 #metroverde Famiglia decide di fare il saltacoda con il mio abbonamento, mi giro, chiedo spi… -