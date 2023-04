LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, sempre Cattaneo e Cavagna in testa (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Intanto il margine della coppia di testa è sceso sotto i tre minuti di margine. 15.50 Tratto in discesa per la coppia di testa, poi altri dentelli. Quella di oggi è una giornata dove non si riposa mai. 15.48 Mancano 60 chilometri al traguardo per Mattia Cattaneo e Remi Cavagna. 15.45 Torna la Jumbo-Visma in testa con Sam Oomen che fa l’andatura davanti a Steven Kruijswijk. 15.43 Solo un chilometro di salita mancante per Mattia Cattaneo e Remi Cavagna (Soudal Quick-Step), che hanno superato quasi indenni l’ostacolo. La strada verso il traguardo è comunque ancora molto lunga ed impegnativa. 15.41 Stabilizzato sui 3’20” il distacco del ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Intanto il margine della coppia diè sceso sotto i tre minuti di margine. 15.50 Tratto in discesa per la coppia di, poi altri dentelli. Quella diè una giornata dove non si riposa mai. 15.48 Mancano 60 chilometri alper Mattiae Remi. 15.45 Torna la Jumbo-Visma incon Sam Oomen che fa l’andatura davanti a Steven Kruijswijk. 15.43 Solo un chilometro di salita mancante per Mattiae Remi(Soudal Quick-Step), che hanno superato quasi indenni l’ostacolo. La strada verso ilè comunque ancora molto lunga ed impegnativa. 15.41 Stabilizzato sui 3’20” il distacco del ...

