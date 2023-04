LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: tutto pronto sull’Estadio Millennium (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Entrano adesso in campo i due giocatori. 12.58 Davidovich Fokina vuole interrompere una striscia di 6 sconfitte consecutive ai quarti di finale: l’ultima vittoria risale a quella contro Fritz a Montecarlo lo scorso anno, quando raggiunse la finale. 12.55 Il tennista di Malaga ha un certo feeling con questo torneo, avendo raggiunto la semifinale nel 2019 e nel 2021. Proprio il risultato di quattro anni fa fu la prima volta a questa fase in un tabellone principale ATP. 12.52 Davidovich Fokina ha usufruito di un bye al primo turno e al debutto ha avuto la meglio del talento francese Luca Van Assche, vincendo in maniera convincente. 12.49 Cecchinato vuole tornare in una semifinale ATP che manca addirittura dal 2021, quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Entrano adesso in campo i due giocatori. 12.58vuole interrompere una striscia di 6 sconfitte consecutive ai quarti di finale: l’ultima vittoria risale a quella contro Fritz a Montecarlo lo scorso anno, quando raggiunse la finale. 12.55 Il tennista di Malaga ha un certo feeling con questo torneo, avendo raggiunto la semifinale nel 2019 e nel 2021. Proprio il risultato di quattro anni fa fu la prima volta a questa fase in un tabellone principale ATP. 12.52ha usufruito di un bye al primo turno e al debutto ha avuto la meglio del talento francese Luca Van Assche, vincendo in maniera convincente. 12.49vuole tornare in una semifinale ATP che manca addirittura dal 2021, quando ...

