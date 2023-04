LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina 7-5 7-6, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: il siciliano torna in semifinale dopo quasi due anni! (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 La nostra DIRETTA LIVE di Cecchinato-Davidovich Fokina finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 15.22 Adesso per Cecchinato c’è uno tra Kecmanovic e Zapata Miralles. 15.21 Una vittoria che per Cecchinato significa accesso diretto al main draw degli Internazionali d’Italia, senza aver bisogno di una wild card. 15.19 Cecchinato torna in semifinale per la prima volta dal torneo di Parma del maggio 2021. 71% di prime e 72% di resa: ha perso una sola volta il servizio il siciliano in tutto il match, sul 5-3 del secondo set. CHIUDE MARCO Cecchinato! 7-5 7-6! L’azzurro ritrova la ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 15.22 Adesso perc’è uno tra Kecmanovic e Zapata Miralles. 15.21 Una vittoria che persignifica accesso diretto al main draw degli Internazionali d’Italia, senza aver bisogno di una wild card. 15.19inper la prima volta dal torneo di Parma del maggio 2021. 71% di prime e 72% di resa: ha perso una sola volta il servizio ilin tutto il match, sul 5-3 del secondo set. CHIUDE MARCO! 7-5 7-6! L’azzurro ritrova la ...

