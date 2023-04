LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina 7-5 6-6, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: tiebreak per decidere il secondo set (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Cecchinato. Picchia con il dritto lo spagnolo in uscita dal servizio. 2-0 Cecchinato. Ottima risposta, dritto in diagonale e smorzata: perfetto il siciliano. 1-0 Cecchinato. Servizio e dritto, molto ordinato l’azzurro su questo primo punto. 6-6 tiebreak. Ritmo alto impresso allo scambio dallo spagnolo. 40-15 Si appoggia Cecchinato e trova la coordinazione per il rovescio lungolinea. 40-0 Servizio e dritto, non riesce il passante a Cecchinato: tre palle per il tiebreak. 30-0 Larga di poco la risposta di Cecchinato. 15-0 Curva vincente da destra per lo spagnolo. 6-5 Cecchinato. Bel contropiede con il dritto per il siciliano che si assicura il ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Picchia con il dritto lo spagnolo in uscita dal servizio. 2-0. Ottima risposta, dritto in diagonale e smorzata: perfetto il siciliano. 1-0. Servizio e dritto, molto ordinato l’azzurro su questo primo punto. 6-6. Ritmo alto impresso allo scambio dallo spagnolo. 40-15 Si appoggiae trova la coordinazione per il rovescio lungolinea. 40-0 Servizio e dritto, non riesce il passante a: tre palle per il. 30-0 Larga di poco la risposta di. 15-0 Curva vincente da destra per lo spagnolo. 6-5. Bel contropiede con il dritto per il siciliano che si assicura il ...

