LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina 7-5 1-1, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: lo spagnolo cancella subito tre palle break (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e chiusura con lo smash per Cecchinato. 1-1. Davidovich Fokina annulla tre palle break e riesce a tenere la battuta. Adesso deve stare attento Cecchinato. A-40 Secondo ace consecutivo per Davidovich Fokina. 40-40 Arriva l’ace ad annullare anche la terza palla break. 40-A Altro gratuito con il dritto: terza palla break Cecchinato. 40-40 Si salva ancora con lo schema servizio-dritto Davidovich. 40-A Bella palla corta con il taglio esterno: c’è la seconda palla break. 40-40 Gran prima dello spagnolo che chiude con il dritto a seguire. 30-40 In rete la palla corta di ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e chiusura con lo smash per. 1-1.annulla tree riesce a tenere la battuta. Adesso deve stare attento. A-40 Secondo ace consecutivo per. 40-40 Arriva l’ace ad annullare anche la terza palla. 40-A Altro gratuito con il dritto: terza palla. 40-40 Si salva ancora con lo schema servizio-dritto. 40-A Bella palla corta con il taglio esterno: c’è la seconda palla. 40-40 Gran prima delloche chiude con il dritto a seguire. 30-40 In rete la palla corta di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Cecchinato-Davidovich Fokina 2-2 quarti di finale Atp Estoril 2023: RISULTATO in DIRETTA - #Cecchinato-David… - federtennis : Si scende in campo per i quarti! LIVE su @SuperTennisTv e #SuperTenniX ????Marrakech #Vavassori ?? Evans ?12:30… - infoitsport : Fognini-Cecchinato: all'Estoril va in scena il derby azzurro (live ora in tv) - georgemathewe89 : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Prediction & Live Scores | Estoril Open | Tennis [Start Watching] ?????? -… - live_tennis : Millennium Estoril Open - 2nd Round: Marco Cecchinato beat Fabio Fognini 4-6, 6-3, 6-3 -