LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina 3-2, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: buon avvio per il siciliano (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Troppo passivo e lontano dal campo Cecchinato, può comandare lo spagnolo. 30-40 Molto carica e incisiva la prima di servizio di Davidovich Fokina. 15-40 IL PASSANTE DI Cecchinato! Rovescio lungolinea splendido: due palle break. 15-30 Molto profondo il rovescio di Cecchinato che dalla parte sinistra sta colpendo molto bene. 15-15 Largo di un soffio il rovescio di Cecchinato che aveva stretto bene l’angolo. 0-15 Affossa il dritto Davidovich Fokina. 3-2 Cecchinato. Annulla una palla break ed esce ancora bene dal turno di battuta il siciliano. A-40 buon dritto a sventaglio di Cecchinato e va fuori giri ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Troppo passivo e lontano dal campo, può comandare lo spagnolo. 30-40 Molto carica e incisiva la prima di servizio di. 15-40 IL PASSANTE DI! Rovescio lungolinea splendido: due palle break. 15-30 Molto profondo il rovescio diche dalla parte sinistra sta colpendo molto bene. 15-15 Largo di un soffio il rovescio diche aveva stretto bene l’angolo. 0-15 Affossa il dritto. 3-2. Annulla una palla break ed esce ancora bene dal turno di battuta il. A-40dritto a sventaglio die va fuori giri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federtennis : Si scende in campo per i quarti! LIVE su @SuperTennisTv e #SuperTenniX ????Marrakech #Vavassori ?? Evans ?12:30… - infoitsport : Fognini-Cecchinato: all'Estoril va in scena il derby azzurro (live ora in tv) - georgemathewe89 : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Prediction & Live Scores | Estoril Open | Tennis [Start Watching] ?????? -… - live_tennis : Millennium Estoril Open - 2nd Round: Marco Cecchinato beat Fabio Fognini 4-6, 6-3, 6-3 - jackcliffords61 : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Live Telecast | Estoril Open | Tennis [Go Here] ?????? - -