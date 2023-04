LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina 2-1, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: inizio tirato di match (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Cecchinato. Forza con il rovescio Davidovich Fokina, ma sbaglia. L’azzurro rimane al comando. 40-30 Molto preciso il servizio al centro: palla per il 2-1 Cecchinato. 30-30 Bellissima prima a uscire e smash a rimbalzo a chiudere. 15-30 In corridoio il dritto del palermitano in uscita dal servizio. 15-15 A metà rete il tentativo di smorzata di Cecchinato. 15-0 Ace anche per Cecchinato ad aprire il terzo game. 1-1. Arriva l’ace dello spagnolo che risale bene da 0-30. 40-30 Scappa la risposta di Cecchinato che aveva provato ad aggredire. 30-30 Altro punto diretto con il servizio per Davidovich Fokina. 15-30 Prima vincente da parte dell’iberico. 0-30 Palla corta ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Forza con il rovescio, ma sbaglia. L’azzurro rimane al comando. 40-30 Molto preciso il servizio al centro: palla per il 2-1. 30-30 Bellissima prima a uscire e smash a rimbalzo a chiudere. 15-30 In corridoio il dritto del palermitano in uscita dal servizio. 15-15 A metà rete il tentativo di smorzata di. 15-0 Ace anche perad aprire il terzo game. 1-1. Arriva l’ace dello spagnolo che risale bene da 0-30. 40-30 Scappa la risposta diche aveva provato ad aggredire. 30-30 Altro punto diretto con il servizio per. 15-30 Prima vincente da parte dell’iberico. 0-30 Palla corta ...

