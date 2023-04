Lite furibonda sull'Ucraina nella Nato: i Paesi che si oppongono, doppia sorpresa (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli Stati Uniti, insieme alla Germania e all'Ungheria, si oppongono alle intenzioni di altri Stati membri della Nato di offrire all'Ucraina una ‘road map' per l'adesione all'Alleanza atlantica al vertice di Vilnius e ad una dichiarazione di sostegno al suo futuro ingresso nell'Alleanza. Un chiaro segnale che dimostra le divisioni dell'Occidente in merito allo status postbellico di Kiev. A scriverlo è il Financial Times, che quattro fonti diplomatiche che hanno preso parte ai negoziati: c'è stato un dibattito acceso tra i ministri degli esteri della Nato a Bruxelles nei giorni scorsi su esattamente ciò che dovrebbe essere offerto all'Ucraina. Anche se tutti i membri dell'Alleanza concordano sul fatto che l'adesione alla Nato non può essere seriamente discussa mentre la guerra è ancora ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli Stati Uniti, insieme alla Germania e all'Ungheria, sialle intenzioni di altri Stati membri delladi offrire all'una ‘road map' per l'adesione all'Alleanza atlantica al vertice di Vilnius e ad una dichiarazione di sostegno al suo futuro ingresso nell'Alleanza. Un chiaro segnale che dimostra le divisioni dell'Occidente in merito allo status postbellico di Kiev. A scriverlo è il Financial Times, che quattro fonti diplomatiche che hanno preso parte ai negoziati: c'è stato un dibattito acceso tra i ministri degli esteri dellaa Bruxelles nei giorni scorsi su esattamente ciò che dovrebbe essere offerto all'. Anche se tutti i membri dell'Alleanza concordano sul fatto che l'adesione allanon può essere seriamente discussa mentre la guerra è ancora ...

