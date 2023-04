L'Italia è un paese per vecchi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Lo rileva l'Istat nel suo ultimo report sugli indicatori demografici, sottolineando che "questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni)". Il numero stimato di ultracentenari (100 anni di età e più) raggiunge nel 2022 il suo più alto livello storico, sfiorando la soglia delle 22mila unita', oltre 2mila in più rispetto all'anno ... Leggi su agi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'unità d', sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Lo rileva l'Istat nel suo ultimo report sugli indicatori demografici, sottolineando che "questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano tanto il calo dimensionale quanto il progressivo inamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni)". Il numero stimato di ultracentenari (100 anni di età e più) raggiunge nel 2022 il suo più alto livello storico, sfiorando la soglia delle 22mila unita', oltre 2mila in più rispetto all'anno ...

