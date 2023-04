L' Istat | spesa sociale iniqua | al Sud welfare dimezzato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessandroGeria : RT @istat_it: La spesa dei comuni per i servizi sociali: con la pandemia esplode la spesa per l’area povertà, disagio adulti e persone sen… - RobertoBazzichi : RT @Crudeli45198835: Welfare a doppia velocità, i Comuni del Sud spendono la metà - CenturrinoLuigi : RT @Crudeli45198835: Welfare a doppia velocità, i Comuni del Sud spendono la metà - Crudeli45198835 : Welfare a doppia velocità, i Comuni del Sud spendono la metà - asesraffa : @StefanoFeltri @istat_it @alemaurizi @Radio3tweet @Radio24_news @UtetLibri Sta attendendo che venga una idea a quel… -

...sigla indica lo Stato in cui è stato deposto seguono le indicazioni relative al codicedel ... I prodotti Made in Italy Gli italiani consumeranno a Pasqua 350 milioni di uova, per unadi ...I dati in un nuovo report dell'sulladei Comuni per i servizi sociali nel 2020 che hanno dovuto affrontare un anomalo incremento dei bisogni assistenziali, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi ......3 milioni di euro rispetto allo scorso anno, +51 milioni di euro circa laper le colombe, per ... secondo gli ultimi datirelativi al mese di marzo, lo zucchero fa segnare un +54,9% annuo, ...

Istat: “Al Sud la spesa pro capite per il welfare è metà della media nazionale Il Fatto Quotidiano

L'aumento dei costi delle materie prime ha influito negativamente anche su uova di Pasqua e colombe: ecco le differenze con il 2022 e la stangata per le tasche degli italiani ...Nel 2019 la spesa per i servizi sociali in Italia è stata pari allo 0,42% del PIL arrivando a 0,7% con le compartecipazioni degli utenti e del servizio sanitario nazionale (SSN). Il dato è soltanto (.