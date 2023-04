(Di venerdì 7 aprile 2023) L'inverno della natalità: Secondo i datirelativi al 2022 la natalità in Italia è al minimo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti.

E' di 82,6 anni la speranza di vita alla nascita nel nostro Paese. In particolare - spiega l'nel suo ultimo report sugli indicatori demografici - la speranza di vita alla nascita nel 2022 è stimata in 80,5 anni per gli uomini e in 84,8 anni per le donne. Per i primi si evidenzia, ...Secondo le rilevazioni demografiche dell''sebbene il rallentamento della speranza di vita delle donne rispetto agli uomini costituisca un processo ravvisabile già in anni precedenti la pandemia,...Così l'. Prosegue, dunque, la tendenza alla diminuzione della popolazione, ma con minore ... Stabile la speranza di vita femminile,per gli uomini

L’Istat: cresce l’aspettativa di vita per gli uomini Globalist.it

Solo un mese fa l’Istat aveva evidenziato per il mese gennaio 23,3 milioni gli occupati con un tasso di occupazione al 60,8% (+0,1 punti). Un occupazione cresciuta in totale dello 0,2%, pari a 35 mila ...È quanto emerge dagli indicatori demografici dell'Istat relativi al 2022. (ilmessaggero.it) Istat: “Speranza di vita 2022 in crescita per gli uomini (80,5 anni) ma stabile per le donne (84,8 anni)”.