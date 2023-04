“L’inverno demografico? Può essere arginato | ma il tempo sta per scadere” Inchieste e approfondimenti su FQ MillenniuM in edicola dall’8 aprile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Arginareitaliano è possibile, ma bisogna fare in fretta. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha inserito la natalità nella denominazione del ministero per la Famiglia, retto da Eugenia Roccella. Ma ora deve passare all’azione. Parola di Alessandro Rosina, demografo dell’Università Cattolica di Milano, intervistato su FQ, il mensile diretto da Peter Gomez inda sabato 8. Il nuovo numero racconta come sarà l’Italia del 2050 partendo dalle proiezioni dell’Istat sull’andamento della popolazione, data la perdurante crisi della natalità. Un Paese con tre anziani per ogni giovane e cinque milioni di abitanti in meno, dove sarà difficile coprire molte posizioni lavorative (iniziamo a vederlo già oggi), nonché garantire le pensioni, l’assistenza e le cure ...