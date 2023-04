L’intervista a Retake Roma | “Riqualifichiamo collettivamente luoghi per compattare il tessuto sociale di chi torna a viverli”

...ogni ripresa sapendo che non ci sarebbe stato un. Per ... la scena del salto nel vuoto è stata'ultima tra quelle ... nell'già citata, ha detto: "Credo sia stata'emozione più ......sta vivendo una nuova crescita con'aggiunta di nuove foglie, storie ed abilità di chi vive il parco. Questo progetto di street art partecipativa, nato dalla collaborazione con Overline jam e......ogni ripresa sapendo che non ci sarebbe stato un. Per ... la scena del salto nel vuoto è stata'ultima tra quelle ... nell'già citata, ha detto: "Credo sia stata'emozione più ...

L'Albero delle Identità, progetto di street art partecipativa. Ascolta l ... Radio Alfa