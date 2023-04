Linea Premium per neonati di Prénatal tra eleganza e sostenibilità (Di venerdì 7 aprile 2023) Prénatal, parte di PRG Retail Group e insegna leader nell’infanzia con un assortimento completo di prodotti di puericultura e di giocattolo dei migliori Brand e con collezioni tessili create per le mamme in attesa e i bambini 0-10 anni, lancia la Linea di abbigliamento Premium, dedicata al suo core business, i neonati (0-9 mesi). Prénatal Premium è dedicata a tutti i clienti che vogliono regalare o regalarsi un capo particolarmente ricercato e raffinato, dal gusto sartoriale dei prodotti Made in Italy. Una nuova Linea che vede il suo primo lancio all’interno della collezione primavera-estate 2023 per accogliere i nuovi nati e accompagnarli nelle occasioni speciali. Il lino certificato OEKO-TEX è protagonista di questa prima collezione. A righe panna e grigie, per il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 aprile 2023), parte di PRG Retail Group e insegna leader nell’infanzia con un assortimento completo di prodotti di puericultura e di giocattolo dei migliori Brand e con collezioni tessili create per le mamme in attesa e i bambini 0-10 anni, lancia ladi abbigliamento, dedicata al suo core business, i(0-9 mesi).è dedicata a tutti i clienti che vogliono regalare o regalarsi un capo particolarmente ricercato e raffinato, dal gusto sartoriale dei prodotti Made in Italy. Una nuovache vede il suo primo lancio all’interno della collezione primavera-estate 2023 per accogliere i nuovi nati e accompagnarli nelle occasioni speciali. Il lino certificato OEKO-TEX è protagonista di questa prima collezione. A righe panna e grigie, per il ...

