L’inchiesta sui dipendenti Tesla che spiavano i clienti in auto, la rivelazione di Reuters: «Si scambiavano anche video privati» (Di venerdì 7 aprile 2023) L’inchiesta tra gli ex lavoratori di Tesla diffusa dall’agenzia di stampa Reuters svela un pericoloso meccanismo di spionaggio fatto di chat e video privati di clienti, registrati dalle telecamere a bordo delle auto prodotte dall’azienda. Dalle loro scrivanie, davanti ai computer collegati con gli strumenti di ripresa, un gruppo di lavoratori tra il 2019 e il 2022 ha cominciato a sbirciare nelle vetture dei clienti, facendo circolare filmati spesso anche imbarazzanti o violenti: uno degli esempi riportato da Reuters è quello di un incidente su una strada residenziale dove veniva vestito un bambino in bicicletta. Tesla si difende con la nota scritta nella sua informativa sulla Privacy dove si spiega ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023)tra gli ex lavoratori didiffusa dall’agenzia di stampasvela un pericoloso meccanismo di spionaggio fatto di chat edi, registrati dalle telecamere a bordo delleprodotte dall’azienda. Dalle loro scrivanie, davanti ai computer collegati con gli strumenti di ripresa, un gruppo di lavoratori tra il 2019 e il 2022 ha cominciato a sbirciare nelle vetture dei, facendo circolare filmati spessoimbarazzanti o violenti: uno degli esempi riportato daè quello di un incidente su una strada residenziale dove veniva vestito un bambino in bicicletta.si difende con la nota scritta nella sua informativa sulla Privacy dove si spiega ...

