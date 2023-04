L’inchiesta plusvalenze si allarga: il fascicolo arriva anche a Bologna e Udine. Nel mirino i trasferimenti di Orsolini e Mandragora (Di venerdì 7 aprile 2023) Non solo Juventus. Continua ad allargarsi L’inchiesta sulle plusvalenze, arrivando in Friuli e in Emilia. Il procuratore di Udine Massimo Lia ha annunciato di aver ricevuto gli atti da Torino – così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale – e che sono in corso «le dovute valutazioni nel massimo riserbo». Non ha fornito ulteriori dettagli, ma si è limitato a dire che si riservano «di fare qualsiasi altra comunicazione a tempo debito». La Procura di Torino ha acceso i riflettori sull’operazione che ha portato il centrocampista juventino Rolando Mandragora all’Udinese, con un diritto di riacquisto. E nella stessa inchiesta, nel mirino ci è finita anche la cessione del centrocampista friulano Mattia ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Non solo Juventus. Continua adrsisullendo in Friuli e in Emilia. Il procuratore diMassimo Lia ha annunciato di aver ricevuto gli atti da Torino – così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale – e che sono in corso «le dovute valutazioni nel massimo riserbo». Non ha fornito ulteriori dettagli, ma si è limitato a dire che si riservano «di fare qualsiasi altra comunicazione a tempo debito». La Procura di Torino ha acceso i riflettori sull’operazione che ha portato il centrocampista juventino Rolandoall’se, con un diritto di riacquisto. E nella stessa inchiesta, nelci è finitala cessione del centrocampista friulano Mattia ...

