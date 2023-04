«L’incantesimo del lavoro come unico produttore di senso della vita non funziona più | va rifondato»

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 aprile 2023) «Siamo di fronte a un burnout di massa che pone tutti di fronte a un bivio: continuare a lavorarese niente fosse, lasciandosi masticare a oltranza, o ripensare il ruolo, lo spazio e ildelnelle nostre vite, senza fretta, trasformandolo in uno slancio capace di creare un agire comune che dia davvero dignità alla. Intendiamoci: non c’è alcunché di sbagliato nelin sé; il problema risiede piuttosto nel fatto che è diventato un’ossessione e sembra essere l’modo per dignificare la, ma si tratta di una possibilità valida soltanto per un numero esiguo di individui». Questo breve ma significativo pensiero è un passaggio del libro “Ma chi me lo fa fare?ilci ha illuso: la fine ...