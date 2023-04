Libano, Crosetto “Fondamentale per stabilità Mediterraneo allargato” (Di venerdì 7 aprile 2023) BEIRUT (Libano) (ITALPRESS) – “La capacità d'interagire, dialogare e trovare strumenti di cooperazione inediti è il fiore all'occhiello delle nostre forze armate. A voi che collaborate per l'addestramento delle forze armate libanesi porto gli auguri di buona Pasqua e il grazie dell'Italia”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Libano per portare gli auguri per la Santa Pasqua e il saluto dello Stato e dell'Italia agli uomini e alle donne del contingente italiano. Nel rivolgere il suo saluto a tutti i militari presenti, il ministro ha aggiunto: “Ho fortemente voluto essere qui, in prossimità della Pasqua, per portarvi i saluti dello Stato che in occasione delle feste si stringe ancora più a voi, lontani da casa ma non dall'affetto dell'Italia. Storia, politica e cultura del Libano sono fondamentali per la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) BEIRUT () (ITALPRESS) – “La capacità d'interagire, dialogare e trovare strumenti di cooperazione inediti è il fiore all'occhiello delle nostre forze armate. A voi che collaborate per l'addestramento delle forze armate libanesi porto gli auguri di buona Pasqua e il grazie dell'Italia”. Così il ministro della Difesa, Guido, inper portare gli auguri per la Santa Pasqua e il saluto dello Stato e dell'Italia agli uomini e alle donne del contingente italiano. Nel rivolgere il suo saluto a tutti i militari presenti, il ministro ha aggiunto: “Ho fortemente voluto essere qui, in prossimità della Pasqua, per portarvi i saluti dello Stato che in occasione delle feste si stringe ancora più a voi, lontani da casa ma non dall'affetto dell'Italia. Storia, politica e cultura delsono fondamentali per la ...

