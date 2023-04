“L’ha presa molto male”. Daniele e Oriana sempre più intimi, la reazione di Wilma Goich (Di venerdì 7 aprile 2023) Sta continuando a succedere di tutto, nonostante il GF Vip 7 sia ormai giunto alla sua conclusione con la vittoria di Nikita Pelizon. Vi abbiamo parlato in questi giorni di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che sono sempre più vicini. Ora hanno fatto un ulteriore passo in avanti nella loro relazione, ma Wilma Goich sembra proprio non averla presa benissimo. Alcuni utenti si sono resi conto di un gesto clamoroso della cantante, che era diventata molto amica dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Ora che il programma è finito, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ci stanno provando seriamente e possiamo parlare di vera e propria coppia. Wilma Goich, sebbene abbia smentito anche recentemente di essersi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Sta continuando a succedere di tutto, nonostante il GF Vip 7 sia ormai giunto alla sua conclusione con la vittoria di Nikita Pelizon. Vi abbiamo parlato in questi giorni diDal Moro eMarzoli, che sonopiù vicini. Ora hanno fatto un ulteriore passo in avanti nella loro relazione, masembra proprio non averlabenissimo. Alcuni utenti si sono resi conto di un gesto clamoroso della cantante, che era diventataamica dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Ora che il programma è finito,Dal Moro eMarzoli ci stanno provando seriamente e possiamo parlare di vera e propria coppia., sebbene abbia smentito anche recentemente di essersi ...

