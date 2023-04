L’ex le taglia la pancia e minaccia di strapparle il nascituro: lei si salva fingendo di essere entrata in travaglio (Di venerdì 7 aprile 2023) Un lungo periodo di violenze culminato lo scorso 29 gennaio con lei ammanettata al termosifone di casa, picchiata e tagliata sulla pancia, con la minaccia di strapparle il nascituro. La vittima si chiama Amy McFarlane, 25 anni, e al termine del processo il suo ex compagno Jake Corry, 30 anni, è stato condannato a 9 anni di carcere dalla Minshull Street Crown Court a Manchester. La donna è riuscita a salvarsi dall’ultima di tante aggressioni fingendo di essere entrata in travaglio. “Mi diceva che sapeva che lo stavo tradendo. Non credeva nemmeno che il bambino fosse suo e ha insistito per una scansione 4D per verificare la somiglianza. Ho chiamato la polizia diverse volte e lui è stato condannato e avvertito di stare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Un lungo periodo di violenze culminato lo scorso 29 gennaio con lei ammanettata al termosifone di casa, picchiata eta sulla, con ladiil. La vittima si chiama Amy McFarlane, 25 anni, e al termine del processo il suo ex compagno Jake Corry, 30 anni, è stato condannato a 9 anni di carcere dalla Minshull Street Crown Court a Manchester. La donna è riuscita arsi dall’ultima di tante aggressionidiin. “Mi diceva che sapeva che lo stavo tradendo. Non credeva nemmeno che il bambino fosse suo e ha insistito per una scansione 4D per verificare la somiglianza. Ho chiamato la polizia diverse volte e lui è stato condannato e avvertito di stare ...

