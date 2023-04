L’efficacia dell’elettroterapia | una terapia innovativa e non invasiva contro il dolore

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 aprile 2023) Unae nonil. Si chiama elettroa impulsi elettrici brevillati da software e può essere utilele patologie dolorose più comuni, dal mal di testa al mal di pancia, dalla lombalgia alcervicale. Ma come funziona? In quali casi può essere indicata? Lo abbiamo chiesto al professor Maurizio Pietrogrande, specialista in medicina interna di Smart Clinic all’interno de “Le Due Torri”, Smart Clinic “Oriocenter” e del Centro Diagnostico Treviglio, strutture del Gruppo San Donato nelle quali è attivo un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura delcronico. Professor Pietrogrande, di che tipo di trattamento si tratta? Il trattamento elettroterapico a ...