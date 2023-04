Lecce-Napoli (venerdì 7 aprile 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli si appresta a ritrovare il Milan in Champions League e si giocherà contro i rossoneri i quarti di finale anche con l’obiettivo di riscattare l’inaspettato 4-0 casalingo subito dalla squadra di Pioli in campionato ma prima sul campo del Lecce la squadra di Spalletti potrebbe fare un ulteriore passo avanti verso lo scudetto. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilsi appresta a ritrovare il Milan in Champions League e si giocherà contro i rossoneri i quarti di finale anche con l’obiettivo di riscattare l’inaspettato 4-0 casalingo subito dalla squadra di Pioli in campionato ma prima sul campo della squadra di Spalletti potrebbe fare un ulteriore passo avanti verso lo scudetto. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - CalcioPillole : #Lecce-#Napoli: introduzione, probabili #formazioni e dove vederla in TV A cura di @AlbolinoGennaro - 100x100Napoli : Lecce-Napoli, le probabili formazioni. Alcuni cambi per Spalletti - - infoitsport : Lecce, arriva il Napoli. Contro la capolista per ritrovarsi -