Lecce-Napoli, Spalletti: "Simeone da valutare, vittoria importante che ci da tranquillità"

Lecce-Napoli, il commento di Spalletti dopo la vittoria degli azzurri L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria degli azzurri …

Spalletti: 'Tre punti che danno tranquillità'. Ma rischia di perdere Simeone Il conto alla rovescia può ripartire, il Napoli riscatta l'umiliazione subita dal Milan con il successo sul Lecce, portandosi a sole quattro vittorie dallo scudetto. Luciano Spalletti resta concentrato sull'attualità, soddisfatto della ... Lecce - Napoli 1 - 2, decide l'autogol di Gallo Gli azzurri ripartono dopo la sconfitta con il Milan Il Napoli vince 2 - 1 sul Lecce nel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64′. Prima ... Baroni a Dazn: "Ora siamo in difficoltà nel risultato, ma le prestazioni sono confortanti Marco Baroni, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Non viviamo di rimpianti. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che questa è la strada giusta perché la squadra c'è, ci ... Il conto alla rovescia può ripartire, ilriscatta l'umiliazione subita dal Milan con il successo sul, portandosi a sole quattro vittorie dallo scudetto. Luciano Spalletti resta concentrato sull'attualità, soddisfatto della ...Gli azzurri ripartono dopo la sconfitta con il Milan Ilvince 2 - 1 sulnel match valido per la 29/a giornata di Serie A e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64′. Prima ...Marco Baroni, allenatore del, dopo la sconfitta contro ilè intervenuto al microfono di DAZN: "Non viviamo di rimpianti. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che questa è la strada giusta perché la squadra c'è, ci ... Serie A: Lecce-Napoli 1-2 Agenzia ANSA Lecce-Napoli, il sorriso di Meret: «Ora rifacciamoci in Champions» «Siamo contenti della vittoria, dovevamo ripartire dopo il Milan. Non era facile qui ma abbiamo portato il risultato a casa» parola di Alex Meret, che applaude il suo Napoli. «Abbiamo sofferto più del ... LIVE - Lecce-Napoli 0-0: primo tempo in corso Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... «Siamo contenti della vittoria, dovevamo ripartire dopo il Milan. Non era facile qui ma abbiamo portato il risultato a casa» parola di Alex Meret, che applaude il suo Napoli. «Abbiamo sofferto più del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...