Lecce - Napoli | Spalletti ne cambia tre | Raspadori titolare con Elmas e Lozano

(Di venerdì 7 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport scrive: E poi per dare vivacità e imprevedibilità al suo attacco,ha in mente una sorta di staffetta fra Giacomoe Giovanni Simeone. Non siamo certo ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - spallettianoooo : appena sognato Lecce-Napoli 1-4 con rosso a Meret e gol di Lozano - D_IP17 : Pagelle Lecce-Napoli 3-1: Meret 2 Di Lorenzo 5 Amir 3 (vattene) Kim 5 Rui 7(bellissimo assist) Lobotka 5.5 Ndombel… - sscalcionapoli1 : CdS – Lecce-Napoli, le probabili formazioni: chance per Lozano, Elmas e Raspadori, Kim c’è -

Il clima che si respira apurtroppo non è dei migliori, vista la contestazione degli ultras ... La prima spera sia con il. La sfida al Milan in campionato è il passato, quella al Milan in ...Zielinski dovrebbe partire dalla panchina Per cercare di portare a casa i tre punti contro il, l'allenatore del, Luciano Spalletti ha bisogno di un attacco vivace e spigliato. Per ...... Victor Osimhen In conferenza stampa , ieri, alla vigilia di, l'allenatore della squadra azzurra, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Victor Osimhen. Ha spiegato che oggi non ...

Luciano Spalletti a disposizione ha avuto tutta la rosa tranne Osimhen che ha continuato la sua attività personalizzata. Il Napoli è al lavoro prima della partenza prevista in giornata verso la Puglia ...Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "E allora, silenzio: si gioca. Vanno nel cassetto le polemiche, le tensioni e l'organizzazione delle c ...