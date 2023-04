Lecce-Napoli oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di venerdì 7 aprile 2023) In mezzo alle due gare delle milanesi, in campo per la 29ma giornata anche ilcapolista nella giornata di, venerdì 7 aprile. Alle 19.00 al Via del Mare di, la squadra di Luciano Spalletti affronterà i padroni di casa in una gara che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. I campani sono reduci dal pesante 4-0 subito contro il Milan nell’ultimo turno di campionato, ma conservano un ampio margine sulla Lazio seconda (16 lunghezze). Ilsarà poi atteso dall’andata dei quarti di finale di Champions League ancora contro i rossoneri mercoledì 12 aprile. Il, invece, arriva da cinque sconfitte consecutive che hanno eroso il vantaggio sulla zona retrocessione per i salentini che comunque conservano 7 punti di margine sul Verona terzultimo. Tutta laA TIM è solo ...

Pantaleo Corvino ai microfoni di Telerama Talks ha parlato della sfida tra iled il. Ecco alcune parole del dirigente dei giallorossi: "Dobbiamo giocarcela, come stiamo facendo e abbiamo fatto dall'inizio di questo campionato. Ce la stiamo giocando sapendo che ...... sul quale è vigile anche la Roma: in occasione della gara di campionato col, racconta ... nelle ultime cinque partite ha fatto due gol, a Cremonese e. Il Toro non vuole perderlo a zero e ...in grande difficoltà e adesso i pugliesi affronteranno ilcapolista. Baroni ha già fermato i partenopei all'andata e per un incredibile bis avvisa i suoi: "Quando si affrontano partite di ...

Se all’inizio della stagione avessero prospettato al Lecce la possibilità di arrivare a dieci giornate dalla fine con un vantaggio di 8 punti sulla terz’ultima in classifica ...La Serie A torna oggi con la ventinovesima giornata. Per lasciare libera la Pasqua, si comincia a giocare già quest’oggi, 7 aprile, con tre partite tutte da gustare. In cui sono impegnate le tre squad ...