Lecce-Napoli oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

(Di venerdì 7 aprile 2023)scenderanno in campo alle 19:00 di venerdì 7 aprile in quello che è il secondo anticipo della ventinovesima giornata diA. Dopo la sconfitta contro il Milan per 4-0, Spalletti vuole evitare un secondo ko consecutivo che manca in casa partenopea da dicembre 2021. Ci si affida quindi alla forza fuori dalle mura amiche. Ilnon prende gol da sei trasferte di campionato e potrebbe diventare la seconda squadra nella storia dellaA a registrare una striscia più lunga senza gol al passivo fuori casa (la prima è il Milan, che arrivò a otto nel 1993/94). La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e parole dei protagonisti. SportFace.

sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Lecce-Napoli, le probabili formazioni: chance per Lozano, Elmas e Raspadori, Kim c'è - apetrazzuolo : CDS - Lecce-Napoli, le probabili formazioni: chance per Lozano, Elmas e Raspadori, Kim c'è - napolimagazine : CDS - Lecce-Napoli, le probabili formazioni: chance per Lozano, Elmas e Raspadori, Kim c'è

scenderanno in campo oggi, venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19 per la gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Al Via del Mare la squadra salentina proverà a riprendersi dopo le ...Poi tocca ala cui serve una pronta reazione dopo la batosta di domenica scorsa col Milan che potrebbe smorzare gli entusiasmi in vista dei quarti di finale di Champions League. Ilin ...Commenta per primo Lorenzo Colombo ha trovato il suo primo gol in Serie A nella sfida d'andata terminata 1 - 1 contro ilal Maradona: l'attaccante deltuttavia non trova il gol nella competizione dal 4 gennaio (contro la Lazio) e conta ora ben 11 presenze di fila senza reti all'attivo in campionato. A ...

ROMA – Si apre con ben tre antcipi questo venerdì di campionato valido per la 28a giornata che precede le festività pasquali: alle 17 Salernitana-Inter, alle 19 Lecce-Napoli chiuderà alle 21 la sfida ..."Napoli, riscatto cercasi a Lecce" è il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura odierna de Il Roma. Gli azzurri tornano in campo dopo la scoppola contro il Milan: in Salento - scrive il ...