(Di venerdì 7 aprile 2023) Di seguito i principali episodi dadi, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A 2022-23, in programma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - Smile_Giulia23 : RT @cmdotcom: Lecce-Napoli MOVIOLA LIVE: il Var convalida il gol di Di Lorenzo - cmdotcom : Lecce-Napoli MOVIOLA LIVE: il Var convalida il gol di Di Lorenzo - MignanoRaffaele : #SerieA a #Lecce dagli spalti cori contro il presidente del #Napoli, #DeLaurentiis -

Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ...Commenta per primo Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con il, valevole per la 29esima giornata di Serie A: 'Siamo contenti che Raspadori sia di nuovo a disposizione, ci è mancato molto. E' ...Commenta per primo Youssef Maleh , centrocampista del, prima della partita contro ilè intervenuto al microfono di DAZN : 'Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo in allenamento, perché ci stiamo allenando bene e anche in partita ...

Diretta Lecce - Napoli (0-1) Serie A 2022 la Repubblica

Introduzione, probabili formazioni e come vedere in TV la sfida tra Lecce e Napoli, in programma oggi alle 19:00 allo Stadio Giardiniero. Lecce-Napoli: introduzione, probabili formazioni e dove ...LECCE - Lecce-Napoli, ecco il pullman dei giallorossi verso lo Stadio, per il match contro gli azzurri. Di seguito il video di "Napoli Magazine". Visualizza questo post su Instagram Un p ...