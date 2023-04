Lecce-Napoli | le formazioni ufficiali | out Strefezza

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo Salernitana-Inter, il 29º turno della Serie A prosegue con(di seguito lescelte dai due tecnici). Il calcio d’inizio della sfida sarà dato allo stadio “Ettore Giardiniero” (comunemente noto come “Via del Mare”) dialle 19:00. La diretta della partita sarà invece trasmessa in streaming su DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky. Il bilancio dei precedenti disputati in Puglia fra le due compagini è in perfetta parità: 3 vittorie giallorosse (nelle stagioni 1988/89, 1997/98 e 2010/11), 5 pareggi e 3 successi azzurri (durante le annate 1993/94, 2011/12 e 2019/20). L’ultimogiocato in Salento ha visto infatti i partenopei prevalere nettamente con il risultato di 1-4 (doppietta di F. Llorente e gol di Insigne, Fabián Ruiz ...