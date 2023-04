Lecce-Napoli, infortunio muscolare per Simeone: costretto al cambio (Di venerdì 7 aprile 2023) Ulteriori problemi in attacco per Luciano Spalletti a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Milan: dopo Osimhen, il tecnico rischia di perdere anche Giovanni Simeone. Il centravanti, entrato da pochi minuti al posto di Giacomo Raspadori, si è accasciato a terra accusando un problema al flessore della gamba destra. Il calciatore argentino ha provato a rientrare in campo, ma dopo pochi secondi si è rivolto alla panchina chiedendo il cambio. Da valutare nei prossimi giorni l’entità del problema muscolare, ma un recupero lampo sembra improbabile. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Ulteriori problemi in attacco per Luciano Spalletti a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Milan: dopo Osimhen, il tecnico rischia di perdere anche Giovanni. Il centravanti, entrato da pochi minuti al posto di Giacomo Raspadori, si è accasciato a terra accusando un problema al flessore della gamba destra. Il calciatore argentino ha provato a rientrare in campo, ma dopo pochi secondi si è rivolto alla panchina chiedendo il. Da valutare nei prossimi giorni l’entità del problema, ma un recupero lampo sembra improbabile. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CBSSportsGolazo : Federico Di Francesco level it for Lecce! Napoli are stunned. ?? - sportface2016 : #LecceNapoli, 'De Laurentiis figlio di putt***': il coro della curva ospite contro il presidente mentre Di Lorenzo… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - JoanMar55501835 : #Primeira_Liga Benfica vs FC Porto?? LIVE ??? - JoanMar55501835 : #Primeira_Liga Benfica vs FC Porto?? LIVE ??? -

Calcio: Serie A, le formazioni di Lecce - Napoli, Raspadori torna titolare Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce - Napoli, secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 19 allo stadio di Via del Mare. Fra i salentini Marco Baroni lascia fuori dai titolari tutti i diffidati (... DIRETTA Serie A, Lecce - Napoli 1 - 2: autogol di Gallo, gli Azzurri ritornano in vantaggio! Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Napoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ... Serie A, Salernitana - Inter 1 - 1. Lecce - Napoli 1 - 1: LIVE Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Salernitana - Inter è finita 1 - 1. Ora in campo Lecce - Napoli. Poi alle 21 Milan - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Inter 1 - 1 ( GLI HIGHLIGHTS ) Inter subito in vantaggio all'Arechi: dopo 6' la sblocca ... Sono state annunciate le formazioni ufficiali di, secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 19 allo stadio di Via del Mare. Fra i salentini Marco Baroni lascia fuori dai titolari tutti i diffidati (...Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeRiscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell'andata dei quarti di ...Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Salernitana - Inter è finita 1 - 1. Ora in campo. Poi alle 21 Milan - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Inter 1 - 1 ( GLI HIGHLIGHTS ) Inter subito in vantaggio all'Arechi: dopo 6' la sblocca ... Serie A: Lecce-Napoli 1-2 Diretta Agenzia ANSA Lecce – Napoli: clamoroso autogol di Gallo, ecco le immagini! – VIDEO Il Napoli passa nuovamente in vantaggio al Via del Mare contro il Lecce. Al 64' cross di Mario Rui dalla sinistra, Gallo va di petto verso Falcone ma il portiere non trattiene è il pallone scivola ... Lecce-Napoli le pagelle e il tabellino della partita Dopo la sonante sconfitta per 4-0 inflitta dal Milan, il Napoli si appresta a sfidare il Lecce in trasferta nella 29a giornata della Serie A. Una gara importante per gli azzurri che devono rifarsi ... Il Napoli passa nuovamente in vantaggio al Via del Mare contro il Lecce. Al 64' cross di Mario Rui dalla sinistra, Gallo va di petto verso Falcone ma il portiere non trattiene è il pallone scivola ...Dopo la sonante sconfitta per 4-0 inflitta dal Milan, il Napoli si appresta a sfidare il Lecce in trasferta nella 29a giornata della Serie A. Una gara importante per gli azzurri che devono rifarsi ...