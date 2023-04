Lecce Napoli, il presidente Sticchi Damiani: “Sono preoccupato” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli vola a Lecce per sfidare i giallorossi di Marco Baroni per la 29a giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci da una sconfitta pesantissima contro il Milan, hanno bisogno di vincere per rimettere benzina nel serbatoio e continuare la corsa allo Scudetto. Dall’altra parte il Lecce arriva da 5 sconfitte consecutive senza segnare nemmeno un gol e vogliono ritrovare la gioia al ‘Via del Mare‘ davanti al proprio pubblico. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della gara di questa sera. Mi aspetto una partita complicatissima contro una corazzata che ha dominato questo campionato. Devo dire che Sono stato buon profeta: dopo l’1-1 dell’andata, che lasciò qualche malumore a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilvola aper sfidare i giallorossi di Marco Baroni per la 29a giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci da una sconfitta pesantissima contro il Milan, hanno bisogno di vincere per rimettere benzina nel serbatoio e continuare la corsa allo Scudetto. Dall’altra parte ilarriva da 5 sconfitte consecutive senza segnare nemmeno un gol e vogliono ritrovare la gioia al ‘Via del Mare‘ davanti al proprio pubblico. Ildel, Saverio, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della gara di questa sera. Mi aspetto una partita complicatissima contro una corazzata che ha dominato questo campionato. Devo dire chestato buon profeta: dopo l’1-1 dell’andata, che lasciò qualche malumore a ...

