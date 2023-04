Lecce-Napoli, i tweet di Anna Trieste (Di venerdì 7 aprile 2023) Fuori Zielinski e Simeone, Spalletti affida il nostro casatiello e, soprattutto, la nostra pastiera a Elmas e Raspadori. Ragazzi, abbiatene curaMa che bella Giorgia a @DAZN IT vestita da... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 aprile 2023) Fuori Zielinski e Simeone, Spalletti affida il nostro casatiello e, soprattutto, la nostra pastiera a Elmas e Raspadori. Ragazzi, abbiatene curaMa che bella Giorgia a @DAZN IT vestita da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Napoli 1-2, autorete di Falcone W. (LEC) - forzanabuli : @Antikimmichismo E che c'entra Lecce Napoli col Milan di Pioli 21/22? - claudioruss : nota ufficiale del club: Giovanni #Simeone è uscito nella ripresa di Lecce-#Napoli per un risentimento alla coscia… -

Infortunio Simeone, le condizioni dell'attaccante del Napoli ...match di Champions contro il Milan Problemi in casa Napoli, dove Giovanni Simeone è stato costretto al cambio all'82' minuto per un problema al flessore della coscia destra. Una gara, quella di Lecce,... Il Napoli torna subito a vincere, il Lecce battuto 2 - 1 AGI - Reduce dalla batosta casalinga incassata contro il Milan, il Napoli torna subito a vincere in casa del Lecce , portandosi a quattro successi di distanza dalla matematica conquista dello Scudetto . Al Via del Mare finisce 2 - 1 grazie al decisivo autogol di ... Di Lorenzo poi il pasticcio Gallo - Falcone: le immagini di Lecce - Napoli Il Napoli riscatta la sconfitta contro il Milan e batte il Lecce in trasferta. Finisce 1 - 2 con le reti di Di Lorenzo, Di Francesco e autogol di ...