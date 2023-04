Lecce-Napoli, Giuntoli: “Gara difficile, ecco quando rivedremo Osimhen in campo” (Di venerdì 7 aprile 2023) Cristiano Giuntoli, ds del Napoli ha parlato prima del fischio d’inizio della Gara contro il Lecce al Via del Mare. Il Napoli di Spalletti dopo l’inaspettata sconfitta contro il Milan al Maradona sfida il Lecce al Via del Mare. La squadra di Spalletti vuole riprendere la marcia scudetto e lasciarsi alle spalle il brutto stop contro i rossoneri di Pioli. Prima del fischio d’Inizio di Lecce-Napoli, il ds azzurro cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: Lecce-Napoli: LE PAROLE DI Giuntoli “Raspadori? Sono contento, ci mancava molto. Abbiamo esigenza di riaverlo con noi bene ha fatto il mister a dargli minutaggio. Abbiamo fatto una Gara ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Cristiano, ds delha parlato prima del fischio d’inizio dellacontro ilal Via del Mare. Ildi Spalletti dopo l’inaspettata sconfitta contro il Milan al Maradona sfida ilal Via del Mare. La squadra di Spalletti vuole riprendere la marcia scudetto e lasciarsi alle spalle il brutto stop contro i rossoneri di Pioli. Prima del fischio d’Inizio di, il ds azzurro cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:: LE PAROLE DI“Raspadori? Sono contento, ci mancava molto. Abbiamo esigenza di riaverlo con noi bene ha fatto il mister a dargli minutaggio. Abbiamo fatto una...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - CuoreIschitano : Lecce Vs Napoli Qual é il vostro pronostico? Jamm bell! Forza Napoli ?????? - napolipiucom : Lecce-Napoli, Giuntoli: 'Gara difficile, ecco quando rivedremo Osimhen in campo' #giuntoli #leccenapoli #Milan… - CalcioPillole : Lecce, Baroni: “I ragazzi si stanno allenando bene, convinti di poter fare la prestazione” -