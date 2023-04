Lecce-Napoli, formazioni / Gioca Raspadori. Spalletti sceglie Elmas e Lozano (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Luciano Spalletti per affrontare il Lecce in campionato, nella trasferta allo stadio di via del Mare. Spalletti cambia tre pedine rispetto all’ultima partita Giocata contro il Milan. Un cambio a centrocampo e due in attacco: Elmas per Zielinski, Raspadori per Simeone e Lozano per Politano. In porta c’è sempre Meret. La difesa è quella dei titolarissimi, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo, come detto, un cambio soltanto, con Zielinski che parte dalla panchina e, al suo posto, Elmas, accanto ad Anguissa e Lobotka. In attacco, accanto a Kvaratskhelia, ci saranno Lozano e Raspadori. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilha ufficializzato la formazione scelta da Lucianoper affrontare ilin campionato, nella trasferta allo stadio di via del Mare.cambia tre pedine rispetto all’ultima partitata contro il Milan. Un cambio a centrocampo e due in attacco:per Zielinski,per Simeone eper Politano. In porta c’è sempre Meret. La difesa è quella dei titolarissimi, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo, come detto, un cambio soltanto, con Zielinski che parte dalla panchina e, al suo posto,, accanto ad Anguissa e Lobotka. In attacco, accanto a Kvaratskhelia, ci saranno. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, ...

