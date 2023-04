Lecce-Napoli dove vederla e formazioni della partita (Di venerdì 7 aprile 2023) Lecce-Napoli si affrontano per la 29ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming Lecce-Napoli si affrontano per la 29ª giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal 0-4 interno rimediato contro il Milan, i partenopei hanno l’obbligo di rialzarsi e continuare la propria marcia verso lo Scudetto. Nella partita d’andata, giocata lo scorso 31 agosto al ‘Maradona’, l’incontro si concluse sul risultato di 1-1: in goal Elmas e Colombo. La partita si giocherà questa sera, venerdì 7 aprile 2023, allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce con calcio d’inizio fissato alle ore 19:00. La partita sarà un’esclusiva DAZN e per vederla in tv sarà ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)si affrontano per la 29ª giornata di Serie A: lepoter vedere lain tv e streamingsi affrontano per la 29ª giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal 0-4 interno rimediato contro il Milan, i partenopei hanno l’obbligo di rialzarsi e continuare la propria marcia verso lo Scudetto. Nellad’andata, giocata lo scorso 31 agosto al ‘Maradona’, l’incontro si concluse sul risultato di 1-1: in goal Elmas e Colombo. Lasi giocherà questa sera, venerdì 7 aprile 2023, allo stadio ‘Via del Mare’ dicon calcio d’inizio fissato alle ore 19:00. Lasarà un’esclusiva DAZN e perin tv sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - infoitsport : Milan e Napoli, Empoli e Lecce prima della Champions. CorSera: 'Trappole per grandi' - infoitsport : Probabili formazioni Lecce-Napoli: un dubbio per Spalletti - TuttocalcioS : Inizia il weekend di Pasqua per la #SerieA! Questo il programma di oggi con 3 big in campo: Ore 17 Salernitana-Int… -