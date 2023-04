Lecce-Napoli, Di Lorenzo segna e dagli spalti partono i cori contro De Laurentiis (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli di Spalletti è in campo a Lecce al Via del Mare per la 29ª giornata di Serie A. Dopo lo scivolone interno contro il Milan, gli azzurri erano chiamati a reagire e la partenza è stata piuttosto fiduciosa con il match sbloccato da capitan Giovanni Di Lorenzo. Episodio curioso però è quello accaduto dopo il gol di Di Lorenzo che ha sbloccato la partita, al ventesimo minuto infatti sono stati intonati i soliti cori contro il presidente De Laurentiis, curiosità però è che a dare il via al canto sono stati i tifosi padroni di casa del Lecce. Tifosi contro De Laurentiis Dopo aver intonato i primi cori contro De Laurentiis, i tifosi del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Ildi Spalletti è in campo aal Via del Mare per la 29ª giornata di Serie A. Dopo lo scivolone internoil Milan, gli azzurri erano chiamati a reagire e la partenza è stata piuttosto fiduciosa con il match sbloccato da capitan Giovanni Di. Episodio curioso però è quello accaduto dopo il gol di Diche ha sbloccato la partita, al ventesimo minuto infatti sono stati intonati i solitiil presidente De, curiosità però è che a dare il via al canto sono stati i tifosi padroni di casa del. TifosiDeDopo aver intonato i primiDe, i tifosi del ...

