Lecce-Napoli | Di Lorenzo | “Dedico il gol alla squadra | Milan lo affronteremo con il piglio giusto”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato al vittoria degli uomini di Spalletti sul campo del Lecce. Il Napoli è sceso in campo contro il Lecce con l'obiettivo di riscattare la pesante sconfitta subita contro il Milan. Nonostante il Lecce si trovasse in una posizione difficile in classifica, la squadra di Marco Baroni ha saputo mettere in difficoltà gli azzurri nei primi minuti di gioco. Tuttavia, il Napoli ha saputo reagire e aumentare la pressione fino a trovare il gol del vantaggio grazie a Giovanni Di Lorenzo. Il difensore azzurro, tra l'altro, ha realizzato la sua terza rete stagionale e ha fatto registrare un record: è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in ...

Infortunio Simeone, le condizioni dell'attaccante del Napoli match di Champions contro il Milan Problemi in casa Napoli, dove Giovanni Simeone è stato costretto al cambio all'82' minuto per un problema al flessore della coscia destra. Una gara, quella di Lecce,

Il Napoli torna subito a vincere, il Lecce battuto 2 - 1 AGI - Reduce dalla batosta casalinga incassata contro il Milan, il Napoli torna subito a vincere in casa del Lecce, portandosi a quattro successi di distanza dalla matematica conquista dello Scudetto. Al Via del Mare finisce 2 - 1 grazie al decisivo autogol di Gallo.

Napoli vince 1-2 a Lecce e riprende la corsa verso lo scudetto (ANSA) - LECCE, 07 APR - Il Napoli vince 2-1 a Lecce grazie al gol di Di Lorenzo al 18'e all'autorete di Gallo al 19 st'. Di Francesco al 52' ha realizzato il momentaneo pareggio dei salentini.