Lecce-Napoli, Di Francesco: ''Abbiamo dato tutto contro una squadra fenomenale'' (Di venerdì 7 aprile 2023) Federico Di Francesco, attaccante del Lecce, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: "Dispiace per il risultato negativo. È un momento in cui i risultati non arrivano e ci dispiace molto. Abbiamo dato tutto contro una squadra fenomenale, forse una delle più forti d’Europa, se non la più forte. -afferma Di Francesco -Sono contento per il gol e di aver rotto il digiuno di squadra, Abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Sappiamo che è un momento difficile, ma siamo molto uniti e daremo tutto per raggiungere la salvezza. -prosegue Di Francesco - Sicuramente Abbiamo ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Federico Di, attaccante del, ha parlato in Press Conference dopo la sconfittail. Queste le sue parole: "Dispiace per il risultato negativo. È un momento in cui i risultati non arrivano e ci dispiace molto.una, forse una delle più forti d’Europa, se non la più forte. -afferma Di-Sono contento per il gol e di aver rotto il digiuno diavuto il giusto atteggiamento. Sappiamo che è un momento difficile, ma siamo molto uniti e daremoper raggiungere la salvezza. -prosegue Di- Sicuramente...

