Lecce-Napoli | Baroni affronta Spalletti | statistiche e precedenti

Al via la 29a giornata di Serie A di venerdì ore 17:00 con Salernitana–Inter, per proseguire con quello che potrebbe essere un match ricco di emozioni: Lecce–Napoli. I giallorossi ospitano la capolista alle 19.00, Baroni metterà in campo i migliori 11 per portare a casa i 3 punti. Spalletti, dopo l'ultima pesante sconfitta al Maradona contro il Milan, vorrà proseguire verso la vittoria anticipata dello scudetto, con un occhio puntato sulla Champions League. Luciano Spalletti-allenatore del Napoli @Livephotosport Lecce-Napoli, i più prolifici per Spalletti Quando parliamo di Napoli, non possiamo fare riferimento al capocannoniere della Serie A: Victor Osimhen. Il nigeriano, a quota 21 gol e 4 assist, è ...

